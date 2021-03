„Moxie“ wird der erste Wohnhof

Die Gesamtfläche von „Moxie“ beträgt 11 845 Quadratmeter. Davon sollen 4862 Quadratmeter bebaut werden. Insgesamt sind 116 Wohneinheiten geplant – 66 davon in Bestandsgebäuden, 50 in Neubauten, 15 als geförderter Wohnungsbau. Außerdem sind 10 Gewerbeeinheiten und 101 Kfz-Stellplätze geplant. Besondere Einrichtungen: Ein Quartierstreff für alle Bewohner, die Wohngruppe Stift Tilbeck mit Betriebsstätte und Dachgewächshaus sowie der Umbau einer Wagenhalle zu Atelierwohnungen. Das Areal des Oxford-Quartiers in Gievenbeck ist insgesamt 260 000 Quadratmeter groß. 125 000 Quadratmeter sollen als Wohn- und Gewerbeflächen genutzt werden. Für öffentliche Grünflächen sind 90 000 Quadratmeter vorgesehen. Für Straßen, Wege und Plätze werden 45 000 Quadratmeter veranschlagt. Insgesamt sind auf dem ehemaligen Kasernengelände 1200 Wohneinheiten geplant. Davon kommen 325 aus dem Gebäudebestand. 30 Prozent der Wohneinheiten sind mit 30 Prozent geförderter Wohnungsbau. Das Areal soll Platz bieten für 4000 Einwohner.

Außerdem sollen nach den jetzigen Plänen der Stadt 98 000 Quadratmeter versiegelte Flächen zurückgebaut und 15 600 Kubikmeter Bodenmasse saniert werden. Für die öffentliche Infrastruktur sind der Bau von vier Kitas, einer Grundschule, einem Bürgerhaus, einer Turnhalle sowie mehrerer Mobilitätshubs vorgesehen. Zum Vergleich: Das andere Kasernengelände, das umgenutzt werden soll, ist fast doppelt so groß: Die Gesamtfläche des York-Kasernen-Areals in Gremmendorf beträgt 500 000 Quadratmeter.