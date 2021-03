47 nachgewiesene Fälle der britischen Corona-Mutation

Steigende Corona-Zahlen in Münster: Am Wochenende hat es in Münster insgesamt 45 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Die Zahl der Menschen, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind, ist in den vergangenen Tagen wieder deutlich angestiegen. 172 Münsteranerinnen und Münsteraner sind derzeit nach Angaben der Stadt infiziert. Am Freitag waren es 152, am 17. Februar hatte die Zahl noch bei 97 gelegen.

Der Grund für die steigenden Zahlen liege in der weiteren Ausbreitung der britischen Mutation des Coronavirus, wie ein Sprecher am Mittag bestätigte. Viele Ansteckungen erfolgten derzeit innerhalb von Familien.

45 Neuinfektionen und 25 Gesundmeldungen

Neben den 45 Neuinfektionen hat es am Wochenende 25 weitere Gesundmeldungen gegeben. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Wochentage:

Samstag (27. Februar): 15 Neuinfektionen und fünf Gesundmeldungen,

Sonntag (28. Februar): 17 Neuinfektionen und zehn Gesundmeldungen,

Montag (1. März): 13 Neuinfektionen und zehn Gesundmeldungen.

Kein Präsenzunterricht an der Papst-Johannes-Schule

Seit Pandemie-Beginn hat es in Münster 5470 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gegeben. 5197 Menschen haben die Infektion bereits wieder überstanden. 101 Münsteranerinnen und Münsteraner sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Die Stadt hat am Montag zudem bekanntgegeben, aus Präventionsgründen den Präsenzunterricht in der Papst-Johannes-Schule bis auf Weiteres auszusetzen. "In dieser bischöflichen Förderschule für geistige Entwicklung wurden mehrere Infektionsfälle festgestellt", heißt es in der Mitteilung.

Weiterhin niedrigste Inzidenz in NRW

Mit der steigenden Zahl der Neuinfektionen steigt in Münster derzeit auch die Sieben-Tage-Inzidenz. Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit liegt sie derzeit bei 30,8 (+5,1 im Vergleich zum Vortag). Münster hat allerdings weiterhin die niedrigste Inzidenz in ganz Nordrhein-Westfalen.

In den münsterischen Krankenhäusern werden derzeit 23 Covid-19-Patienten behandelt, vier davon auf Intensivstationen. Zwei Menschen müssen beatmet werden.