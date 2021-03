Tübingen, Rostock und Münster fordern "flexible, ortsangepasste Lösungen"

Vor den Beratungen von Bund und Ländern zu den Corona-Maßnahmen fordern die Oberbürgermeister Boris Palmer (Tübingen), Claus Ruhe Madsen (Rostock) und Markus Lewe (Münster), den Kommunen mehr Verantwortung für lokale Lockerungen zu übertragen. Unter anderem mit Schnelltests und neuen Apps zur Kontaktverfolgung sollen sichere Teilöffnungen in Gastronomie und Handel möglich werden. Dafür schlagen die Stadtoberhäupter in einer gemeinsamen Erklärung eine lokale Corona-Ampel vor. Darüber informiert die Stadt Münster in einer Pressemitteilung.

"In der Bewältigung der Corona-Krise lag der Fokus bisher zu stark auf der Seite von Normen und Verordnungen", heißt es dort. Den Kommunen wurde lediglich die Aufgabe zugewiesen, die Vorschriften durchzusetzen. Im Großen und Ganzen sei dies auch gelungen. Landkreise, Städte und Gemeinden haben sich dabei erneut als zuverlässige Partner der Regierungen in Bund und Ländern erwiesen.

"Flexible und ortsangepasste Lösungen"

"Ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie ist es aber an der Zeit, der kommunalen Ebene mehr Verantwortung zu übertragen. Wir haben viel über Corona und geeignete Gegenmaßnahmen gelernt", heißt es weiter. Allgemeine Kontaktbeschränkungen als Hauptinstrument der Pandemieabwehr nehmen zu wenig Rücksicht auf das Individuum, und die schädlichen Wirkungen der Lockdown-Maßnahmen auf Menschen, Wirtschaft und Gesellschaft nehmen immer weiter zu. Ein rein virologischer Blick auf die Gesellschaft werde deren Komplexität nicht gerecht. "Wir benötigen flexible, ortsangepasste und praktisch umsetzbare Lösungen", appellieren die Oberbürgermeister der drei Städte, die alle aktuell niedrige Inzidenzen haben.

Daher schlage jetzt die Stunde der Kommunen. Vor Ort können Lösungen mit der Bürgerschaft entwickelt, erprobt und praktiziert werden. Vor Ort kommen Freiheit und Verantwortung zusammen. Die Informations- und Entscheidungswege seien in der Kommune kurz. Wenn etwas vor Ort nicht so funktioniere wie gedacht, dann werde das schneller erkannt und korrigiert als auf dem Weg über Landeshauptstädte oder gar Berlin.

Niedrige Inzidenz sollte Öffnungen ermöglichen

"Wir schlagen den Gesetzgebern in Bund und Ländern vor, die Stärken der Kommunen mehr zu nutzen und jetzt mehr Entscheidungsspielräume und Kompetenzen auf dieser Ebene zu schaffen. Rostock, Münster und Tübingen haben je eigene Wege zur Bekämpfung der Pandemie beschritten, die sich als erfolgreich erwiesen haben", heißt es in der Erklärung der Oberbürgermeister.

Die Inzidenz in allen drei Städten liegt seit vier Wochen unter 50 und aktuell unter 35. Öffnungen in unseren Städten wären also nach den bundesweit entwickelten Maßstäben des Infektionsschutzgesetzes möglich. "Dennoch stecken wir im Lockdown fest, weil wir vor Ort nur verschärfende Maßnahmen beschließen dürfen, aber keine Abweichungen oder Lockerungen von den Vorgaben der Länder", beklagen die Oberbürgermeister. Sie sind der Meinung, dass sich das ändern sollte: "Wo die Pandemie nachweislich gut unter Kontrolle ist und Konzepte für verantwortliche Öffnungen vorliegen, sollte dies jetzt gestattet werden."

Schnelltests und moderne Nachverfolgung

Mit den neuen Schnelltests zur Selbstanwendung stehe ein Instrument zur Verfügung, das für einen präzise definierten Zeitraum die Nutzung von Gastronomie, Hotellerie, Kultur, Sport und Einzelhandel erlauben würde, ohne ein relevantes Infektionsrisiko einzugehen. Die Menschen könnten sich frei testen und erst dann die Angebote ihrer Wahl nutzen. "Unsere Städte sind stark genug, die dafür notwendige Infrastruktur rasch aufzubauen, wenn wir es nur dürften", so Lewe, Palmer und Madsen in ihrem Appell.

Auch die Nachverfolgung könnten die Städte nach Angaben der drei Stadtoberhäupter mit moderner Datentechnik auf ein neues Niveau bringen. Apps wie Luca würden die Öffnung von Einrichtungen mittels einer Check-in Funktion erlauben, die direkte Kontaktverfolgung und sofortige Quarantänewarnung im Infektionsfall sicherstellen. "Wenn der Bund keine Corona-App entwickeln will, die wirklich einen Beitrag zur Kontaktverfolgung leistet, so sollte er kommunalen Lösungen zumindest den Weg ebnen", heißt es weiter.

„ Wir sind überzeugt, dass wir in unseren Städten Konzepte für die kommenden Wochen entwickelt haben, die Freiheit und Gesundheit vereinen lassen. Wir sind überzeugt, dass wir in unseren Städten Konzepte für die kommenden Wochen entwickelt haben, die Freiheit und Gesundheit vereinen lassen. “ Aus der Erklärung

Dies sind aus Sicht von Lewe, Palmer und Madsen nur zwei Beispiele für lokal einsetzbare Lösungen. Viele weitere seien denkbar und werden in unterschiedlichen Orten und Formen auch schon angewandt. "Wir sind überzeugt, dass wir in unseren Städten Konzepte für die kommenden Wochen entwickelt haben, die Freiheit und Gesundheit vereinen lassen", schreiben die Oberbürgermeister.

"Bund und Länder sollten daher die Steuerung aller Maßnahmen über den Inzidenzwert ganzer Bundesländer aufgeben und durch einen sachlich und lokal differenzierten Maßstab ersetzen", heißt es weiter. Aus Sicht der drei Stadtoberhäupter sei eine Ampelregelung am besten geeignet, die neben der Anzahl der positiven Tests weitere Faktoren zu einem Ampelbild Grün-Gelb-Rot zusammenbinden könne. Dabei müsse zwingend die Testhäufigkeit berücksichtigt werden, weil gute Konzepte immer dazu führen, dass mehr Fälle entdeckt werden. "Das darf nicht zu einem Nachteil werden", betonen die Oberbürgermeister. Angesichts des Fortschritts bei der Impfung der Risikogruppe koppele sich die Anzahl der Hospitalisierungen und die Auslastung der Intensivbetten immer mehr von der Inzidenz ab. Entsprechend gewichtiger würden diese Faktoren für ein korrektes Lagebild.

Rostock hat "Ampel" eingeführt

In Rostock wurde laut der Mitteilung unter der Überschrift "Pilot Rostock" ein Konzeptpapier entwickelt, das Rahmenbedingungen für regionale Öffnungsschritte skizziert. Dabei wird auf digitale Kontaktverfolgung und Tests gesetzt. Zur Bestimmung des aktuellen Infektionsgeschehens und der sich daraus ergebenen Maßnahmen wird eine Rostocker Ampel genutzt, die die Sieben-Tage-Inzidenz um weitere Daten ergänzt. Für das Paket gebe es Rückenwind aus der Einwohnerschaft und aus der Kommunalpolitik, aus Kammern, Verbänden und vom Verbraucherschutz sowie Unterstützung auf Landesebene.

"Kommunen und Kreise, die nach diesem Maßstab im grünen Bereich sind wie unsere drei Städte, sollten das Recht erhalten, Öffnungskonzepte zu entwickeln und dem jeweiligen Landesgesundheitsamt zur Genehmigung vorzulegen", appellieren Madsen, Palmer und Lewe. Wechsele eine grüne Kommune infolgedessen in die gelbe Phase, müsse sie Anpassungen vornehmen; wird sie rot, treten die lokalen Konzepte außer Kraft.

Auf Urteilskraft und Kooperationswillen bauen

"Mit einem solchen System könnten Öffnungen schneller und besser gelingen", sind sich die Stadtoberhäupter sicher. Sie ergänzen: "Wir appellieren an die Regierungen in Bund und Ländern, auf die Kompetenz und Selbstverantwortung der kommunalen Ebene mehr zu vertrauen als bisher. Unser Leitbild sind die mündigen Bürger vor Ort, auf deren Urteilskraft und Kooperationswille wir bauen."