Viele Gründe kommen zusammen, dass nun auch die für März geplante Baumesse „Bauen & Wohnen“ in Münster abgesagt wird wird. Der Rückgang der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Deutschland stagniere zurzeit, sodass eine Entspannung der Lage sowie eine Rückkehr zur Normalität noch in weiter Ferne liege, teilen die Organisatoren mit. Eine Messe-Veranstaltung sei somit selbst unter Berücksichtigung eines umfassenden Hygienekonzeptes nicht durchführbar.

„Trotz unsicherer Planungszeiten haben wir bis zuletzt an der Umsetzung der Messe gearbeitet und gehofft, dass diese im März stattfinden kann“, erklärt Dietrich Rengstorf, Geschäftsführer der veranstaltenden Messegesellschaft aus Bremen. „Doch die Lage in der Pandemie entspannt sich nur langsam beziehungsweise stagniert aktuell sogar und auch seitens der Landesregierung in NRW besteht weiterhin ein Verbot von Messen. Wir sprechen hier leider von höherer Gewalt und müssen die Aussteller und Besucher um ein Jahr vertrösten.“

Der Ersatztermin für die „Bauen & Wohnen“ steht aber bereits: Es ist das Wochenende 18. bis 20. März 2022. „Wir halten an unserem Frühjahrstermin fest und hoffen, dass bis dahin der Großteil der Bevölkerung geimpft ist und einer Veranstaltung mit vielen baufreudigen Besuchern nichts im Wege steht“, so Rengstorf abschließend.