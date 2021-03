„Wenn die Haare nicht gemacht sind“, sagt Ruth Hempel, „dann fühle ich mich wie ein halber Mensch.“ Als am Montag nach elf langen Lockdown-Wochen endlich wieder die Friseure öffnen dürfen, ist die 90-Jährige unter den ersten Kundinnen im Salon von Teresa Ribeiro an der Wolbecker Straße. „Dieser Tag ist für mich wie ein Geschenk“, schwärmt die Seniorin, die sich einmal pro Woche ihre Hochfrisur machen lässt. Die münsterischen Friseure erleben am Montag einen regelrechten Ansturm. Wer keinen Termin hat, versucht es spontan, vor vielen Salons bilden sich Schlangen. „Endlich wieder arbeiten“, sagt Miryam Völker, die mit Daniela Fernandes Gil den Salon „Kopfwerk“ betreibt. Die vergangenen Monate seien „bitter“ gewesen, sagen sie.