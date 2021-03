Die Gruppierung „Nicht mit uns“, die sich nach Bekanntgabe der Versetzung von Pfarrer Thomas Laufmöller in der Gemeinde St. Stephanus gebildet hatte, hat am Wochenende eine Lichterkette zwischen der Stephanus-Kirche und den Aaseekugeln organisiert. Nach Angaben der Organisatoren nahmen rund 380 Gemeindemitglieder teil.

„Unter dem Motto ,St. Stephanus – Licht für Transparenz und Wahrheit‘ setzten sie damit ein deutliches Zeichen gegen die geplante Versetzung ihres Pastors Thomas Laufmöller und erinnerten das Bistum gleichzeitig an das Versprechen, weitere Gespräche zu führen und Verantwortung zu übernehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung, die die Gruppe im Anschluss verschickte. „Dass sich so viele Menschen an der Aktion beteiligen, zeigt, dass unsere Anliegen nach wie vor aktuell sind. Das Bistum hat unsere Fragen immer noch nicht beantwortet“, so Martin Schulte, Gemeindemitglied und Sprecher der Gruppe. Auch Mitglieder anderer Gemeinden hätten teilgenommen.

Kein einfaches "Weiter so!"

„Nicht mit uns“ kritisiert die Versetzung Laufmöllers. Große Hoffnungen setze die Gruppe nun in ein Gespräch mit dem Bistum am 15. März. Sie erwarte „eine klare Zukunftsperspektive für die Gemeinde sowie kreative Lösungen auch zur zukünftigen Rolle von Pastor Laufmöller in St. Stephanus“. Schulte betont: „Sollten diese ausbleiben, werden wir unsere eigenen Ideen vorstellen. Ein einfaches ,Weiter so!‘ wird und kann es mit uns nicht geben.“