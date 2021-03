Die Wahl einer neuen Fraktionsspitze stand am Montagabend auf der Agenda der SPD-Ratsfraktion: Gewählt wurde Marius Herwig, der bereits im Vorfeld als heißer Kandidat für die Nachfolge von Mathias Kersting galt. Dieser hatte aus Unmut über die zunächst getroffenen Vereinbarungen im Rahmen der Koalitionsverhandlungen mit Grünen und Volt im Januar seinen Posten niedergelegt .

Vor gut einer Woche hatte der SPD-Ratsherr Thomas Kollmann – wie berichtet – eine Doppelspitze mit jeweils einer Frau und einem Mann als neue Möglichkeit ins Spiel gebracht. Doch dieser Vorschlag fand am vorvergangenen Montag in der SPD-Fraktion keine Mehrheit. „Unsere Fraktion hatte sich bei Stimmengleichheit gegen die zusätzliche Option ausgesprochen, den Fraktionsvorstand mit einer weiblich/männlichen Doppelspitze zu besetzen“, leitete Kollmann jetzt im Vorfeld der Wahl sein Schreiben an die Fraktionskollegen ein, mit dem er erklärte, seine „begründet an eine Doppelspitze gekoppelte Kandidatur“ zurückzuziehen.

Auch die bisherige Fraktionsvize Doris Feldmann bedauerte die Absage an eine Doppelspitze. Allerdings gab sie sich zuversichtlich. „Wir sind an dem Thema dran.“ Feldmann wurde am Montagabend gemeinsam mit Lia Kirsch in den Fraktionsvorstand gewählt. Neuer stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Ratsfraktion ist Ludger Steinmann.