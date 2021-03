Menschen buchen unberechtigt Termine im Impfzentrum

Die Zahl der Münsteranerinnen und Münsteraner, die sich einen Impftermin sichern, obwohl sie überhaupt noch nicht an der Reihe sind, nimmt offenbar zu. In WhatsApp-Gruppen macht seit einigen Tagen die Nachricht die Runde, dass man über eine bestimmte Homepage einen Impftermin buchen könne. Eine Münsteranerin, die erst in einigen Monaten impfberechtigt ist, berichtete am Dienstag gegenüber unserer Zeitung, dass sie am Wochenende auf diesem Weg gleich zwei Impftermine reserviert habe.

„Technisch ist das durchaus möglich“, betont ein Sprecher der Stadtverwaltung. Wenn solche Personen ihren Termin im Impfzentrum wahrnehmen wollen, würden sie jedoch abgewiesen, wenn sie weder zu einer privilegierten Gruppe gehören noch Bescheinigungen vorlegen können, aus der die Berechtigung sowie die Betriebsstätte hervorgeht.

Anmeldung nur mit Berechtigung

So erging es am Montag Mitarbeitern einer Arztpraxis aus Dortmund, die zu einem von ihnen gebuchten Termin am Impfzentrum auftauchten: Sie mussten wieder abziehen – unter anderem, weil sie laut Stadt als Auswärtige in Münster nicht impfberechtigt sind.

Der Corona-Krisenstab und das Team des Impfzentrums appellieren daher, sich ausschließlich im Berechtigungsfall – „zum Wohle aller Beteiligten und im Sinne des Miteinanders“ – anzumelden. Impfdosen, die für unberechtigte Terminanmeldungen bereitgelegt werden, seien gleichwohl nicht verloren – sie gingen an Mitarbeiter des Impfzentrums, die sich gerade vor Ort befinden, versichert der Stadt-Sprecher.

Heuer: Stimmung wird gereizter Wolfgang Heuer, Leiter des Corona-Krisenstabes, beobachtet in Münster eine zunehmend gereizte Stimmung. An den Hotlines der Stadt erhielten Mitarbeiter vermehrt Anrufe, in denen sich Bürger teils aggressiv über den Lockdown und die damit verbundenen Maßnahmen äußern. Zudem habe es Pöbeleien gegen Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes gegeben, die die Einhaltung der Maßnahmen überprüfen. So seien Mitarbeitern Schutzmasken aus dem Gesicht gerissen worden. Ferner seien Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes bei einer Testung von Unbeteiligten angepöbelt worden. „In der Bewertung solcher Aggressionen kann es keine zwei Meinungen geben. Wir prüfen durchgängig, ob Strafanzeige gestellt werden muss,“ so Heuer. „Wenn die Akzeptanz staatlichen Handelns zurückgeht und zu mehr Aggressivität führt, dann müssen wir genau hinschauen.“ ...

Knapp 20.000 Münsteraner bereits geimpft

Unterdessen wird das Impfzentrum erneut umorganisiert, da ab dem 8. März weitere Personengruppen impfberechtigt sind, darunter das Personal von Kindertageseinrichtungen und Grundschulen. Unter anderem sollen die Kapazitäten in den Impfstraßen ausgeweitet werden. Zudem wolle die Stadt die vom Land in Aussicht gestellte Möglichkeit zur externen Impfung in bis zu fünf Schwerpunktpraxen nutzen. Es gebe bereits Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Impfberechtigt seien aber auch hier nur priorisierte Personengruppen.

Insgesamt haben mittlerweile knapp 20.000 Münsteraner mindestens eine Impfung erhalten, teilte die Verwaltung am Dienstag mit. Allein im Impfzentrum seien seit 8. Februar 7500 Menschen geimpft worden, darunter 3500 mit dem Impfstoff von Astrazeneca. In der kommenden Woche werde Münster 1805 Dosen des Impfstoffs von Biontech sowie 3400 Dosen von Astrazeneca erhalten, in der Woche darauf wohl eine geringere Menge. „Das kann sich aber kurzfristig auch wieder ändern“, so ein Stadt-Sprecher.