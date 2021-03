An die Messer, fertig – „Cut“

Münster -

In Zeiten des Corona-Lockdowns haben manche das Kochen für sich (wieder-)entdeckt. Das Haus der Familie bietet für diese Leidenschaft normalerweise beste Rahmenbedingungen vor Ort. Doch die Verantwortlichen haben aus der Not eine Tugend gemacht – und das Koch- in ein gleichzeitiges Filmstudio verwandelt.