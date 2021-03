Streitfall Parken: Immer mehr Münsteraner scheint die Frage zu umtreiben, wie viele Autos ihr Viertel noch verträgt – oder ob nicht schon die vorhandenen Fahrzeuge viel zu viel Raum einnehmen. Marie Wohlhage, wohnhaft im Kreuzviertel und Mutter von zwei Kindern, hat nun einen Brief an Oberbürgermeister Markus Lewe geschrieben. „Ich lade Sie herzlich zu einem Spaziergang mit einem Ihrer Enkel durchs Kreuzviertel ein“, so Wohlhage. Tagesmütter, Rollstuhlfahrer und Kinderwagen müssten an vielen Stellen auf die Straße ausweichen, weil Pkw auf Bürgersteigen parken. „Bitte lassen Sie Stellen markieren, wo geparkt werden darf“, appelliert sie an den OB. „So kann es nicht weitergehen.“ Ortstermin an der Langemarckstraße.