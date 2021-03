Die Feuerwehr hat am Dienstagabend gegen 20 Uhr einen Wohnungsbrand gelöscht. Bei dem Brand im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Gasselstiege ist durch das Feuer niemand verletzt worden, doch die Begleitumstände des Brandes warfen Fragen auf.

Ein Nachbar sagte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass er erst einen Staubsauger und dann einen Knall gehört habe. Erst hieß es nicht bestätigten Informationen zufolge, eine Person sei danach vom Balkon der Wohnung gesprungen oder gefallen und dann geflüchtet. Blutspuren am Balkon und auf der Straße deuteten darauf hin, dass die Person verletzt war.

Brandvorsätzlich gelegt

Am Mittwochmorgen sagte ein Sprecher der Polizei, dass der verletzte Mann sich vom Balkon hinuntergehangelt habe und selbst in ein Krankenhaus gegangen sei. Die Polizei gehe nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden sei.

Bei dem Mann handele es sich um den Mieter der Wohnung, bei dem eine psychische Erkrankung vorliege. Die Polizei habe den 35-Jährigen nach der Versorgung im Krankenhaus in die LWL-Klinik gebracht.

Viele Fragezeichen am Abend

Ebenfalls am Dienstagabend, nur eineinhalb Stunden nach dem Brand an der Gasselstiege, wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Wohnungsbrand gerufen. Am Siebenbürgenweg habe ein Klavier in Flammen gestanden, so die Feuerwehr. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand, teilte die Feuerwehr am Abend mit.