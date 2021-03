Zahl der Corona-Infizierten in Münster steigt weiter an

Die Zahl der Menschen, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind, ist am Mittwoch in Münster weiter angestiegen. Aktuell gelten 192 Münsteranerinnen und Münsteraner als infiziert, am Vortag waren es 173. Ähnllich hoch war der Wert zuletzt am 5. Februar (187 Infizierte). Am Mittwoch hat es 28 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben.

Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle ist damit auf 5509 gestiegen. Davon sind nach Angaben der Stadt 5216 Menschen wieder genesen - neun mehr als noch am Dienstag. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert: 101 Menschen in Münster sind seit Beginn der Pandemie mit oder an Corona gestorben.

Inzidenz aktuell bei 31,4

In den münsterischen Krankenhäusern werden derzeit 22 Covid-19-Patienten behandelt, vier davon auf Intensivstationen. Ein Patient muss aktuell künstlich beatmet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster liegt nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) bei 31,4 und ist damit im Vergleich zum Vortag leicht gesunken (-1,3). Seit dem 28. Januar liegt die Inzidenz in Münster nun dauerhaft unter dem Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.