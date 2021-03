Das neue Stadthaus 4 am Albersloher Weg wird nach den neuen, strengeren Gebäudeleitlinien der Stadt Münster gebaut. Das hat der Bauausschuss des Rates am Dienstagabend mit 12:7 Stimmen entschieden. Für dieses Vorgehen votierten Grüne, SPD, Volt, Linke und ÖDP, dagegen stimmten CDU und FDP.

Nach Auskunft der Stadtwerke, die das Bürogebäude für die Stadt Münster errichten soll, wird der mit 56 Millionen Euro veranschlagte Neubau um schätzungsweise drei bis fünf Millionen Euro teurer. Grundsätzlich sei es sehr gut möglich, die höheren Anforderungen – insbesondere bei der Lüftungstechnik – umzusetzen, da das siegreiche Architekturbüro Hascher Jehle bereits in diese Richtung geplant habe. Allerdings seien bei den Ausschreibungen Mehrkosten zu erwarten, unter anderem deshalb, weil der Pool der für die Ausführung infrage kommenden Fachfirmen kleiner werde.

Stadthaus 4 wird zum Null-Emissions-Haus

Die GAL-Ratsfrau Ingrid Kremers verteidigte die höheren Anforderungen, die dem Klimaschutz dienen würden und deshalb gerechtfertigt seien. Das neue Gebäude wird ein sogenanntes Null-Emissions-Haus. Das bedeutet, dass der beispielsweise für die Heizung erforderliche Energieaufwand kompensiert wird durch eine Stromproduktion von einer Solaranlage auf dem Gebäude, das neben dem Stadthaus 3 am Albersloher Weg errichtet werden soll.

Die CDU-Ratsfrau Babette Lichtenstein van Lengerich führte gegen dieses Vorgehen an, dass der finanzielle Mehraufwand in keiner Relation zu der zu erwartenden CO-Reduzierung stehe. Sinnvoller sei es, das Geld in die Altbausanierung zu investieren.