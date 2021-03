Zwei Seiten stehen sich scheinbar unversöhnlich gegenüber. Auf der einen Seite die Eigentümergemeinschaft, die per Beschluss festgelegt hat, dass auf dem gemeinsamen Eigentum am Petronillaplatz in Handorf keine Tiere gefüttert werden dürfen. Auf der anderen Seite eine beinahe 80-jährige Dame, ebenfalls Teil der Eigentümergemeinschaft, deren Plaisir es ist, Vögel vor ihrem Terrassenfenster zu füttern und zu beobachten. Dieses Hobby kommt sie allerdings aufgrund des Beschlusses der Eigentümergemeinschaft teuer zu stehen. Zum wiederholten Mal muss sie nach einem Gerichtsurteil einen vierstelligen Euro-Betrag Ordnungsgeld bezahlen.