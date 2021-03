Die Schaumberge sind direkt unheimlich. Am Wehr der Pleistermühle machen sie den Eindruck, als könnte man mit ihnen Dutzende bäuerlicher Federbetten füllen. Als große weiße Brocken treiben sie vor die alte Mühle, bilden am Ufer einen Schlieren­teppich – und lösen sich nach etwa 200 Metern auf. Am vergangenen Wochenende war es offenbar besonders schlimm.