Um 20.15 wurde die Feuerwehr am Mittwoch über einen Wohnungsbrand in der Stiftsherrenstraße informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich noch eine vermisste Person in dem Gebäude, berichtet ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage. Die Einsatzkräfte konnten die Person aus dem Wohngebäude retten. Die verletzte Person wurde nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Auch zwei Stunden nach Einsatzbeginn dauerten die Nachlöscharbeiten noch an, das Feuer war aber bereits unter Kontrolle. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug und 25 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.