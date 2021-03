Wegen der Corona-Pandemie hat der Zoo in Rheine begonnen, Tiere zu kastrieren, mit Hormonen zu sterilisieren oder voneinander zu trennen, um Nachwuchs zu verhindern. Verschiedene Verhütungsmethoden Nach Johanns Worten ist das „Populationsmanagement fast schon ein Vollzeitthema geworden“ ist. Bei den Dscheladas, dem Publikumsmagneten des Rheinenser Zoos, sind schon verschiedene Verhütungsmethoden im Einsatz: In einer Gruppe ist das Männchen sterilisiert, obwohl ein unfruchtbarer Affe „aus populationsregulatorischen Gründen ein toter Affe ist“, wie Johan sagt. In der Gruppe, in der neben ihm mehrere Weibchen und verschiedene Jungtiere leben, herrsche ein „kompletter Nachwuchsstillstand“. Rheines Zoodirektor Achim Joha..