Wer hat in der Nacht auf den 6. September einen 42-jährigen Bochumer lebensbedrohlich mit einem Messer in den Bauch gestochen ? Mit dieser Frage beschäftigt sich seit Donnerstag das Landgericht Münster. Angeklagt sind drei 21-jährige Münsteraner, zwei von ihnen wird versuchter Totschlag vorgeworfen, dem dritten Körperverletzung. Zum Prozessauftakt schilderten zwei der Angeklagten, dass alle drei den Abend unter reichlich Alkoholkonsum gemeinsam mit drei Freundinnen am Hafenplatz verbracht haben.