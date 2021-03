Am Morgen nach der Bund-Länder-Konferenz steht das Telefon von Andreas Weitkamp nicht mehr still. „Die Kunden wollen Termine ausmachen“, sagt der Geschäftsführer der Modegeschäfte Schnitzler und Weitkamp am Prinzipalmarkt. Termine für „Click and meet“, also Shoppen zu einem vorher gebuchten Termin. „Das ist doch ein Super-Anfang“, freut sich Weitkamp, dass es für den Einzelhandel nach monatelangem Corona-Lockdown nun wieder eine Perspektive gibt. Und wer weiß – vielleicht dürfen die Kunden ja am Montag sogar ohne Termin einkaufen. Die Details der am Mittwoch zwischen Bundesregierung und Länderchefs verhandelten Lockerungen wird eine Landesverordnung festlegen – die jedoch frühestens am Freitag vorliegen wird. Und so ist noch unklar, ob die für eine Öffnung des Einzelhandels erforderliche Inzidenz landesweit unter 50 liegen muss – oder nur regional. "Das Buch ist ein Kulturgut" Fest steht bereits jetzt: Buchhandlungen dürfen ab Montag wieder ihre Pforten öffnen, natürlich mit begrenzter Kundenzahl. „Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Das Buch ist schließlich ein Kulturgut“, sagt Johannes Bauer, Filialleiter von Poertgen-Herder. Die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung laufen hier am Donnerstag auf Hochtouren, dass die Buchhandlung so schnell wieder öffnen kann, damit habe er nicht gerechnet, sagt Bauer.