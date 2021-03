Eine 55-jährige Frau steht im Verdacht, am Freitagmittag ihren 88-jährigen Vater mit einer Bohrmaschine attackiert zu haben. Gegen die Frau ist inzwischen Haftbefehl erlassen worden.

Am Freitagmittag um 11.32 Uhr alarmierten Zeugen Rettungskräfte und Polizei, nachdem sich ein 88-jähriger Nachbar mit schweren Kopfverletzungen aus seiner Wohnung am Hegerskamp zu ihnen geflüchtet hatte. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft verdichteten sich beim Eintreffen der Beamten vor Ort schnell die Hinweise, dass die 55-jährige Tochter des Seniors für die lebensgefährlichen Verletzungen verantwortlich sein könnte. Sie war nach Aussagen der Zeugen von der gemeinsamen Wohnanschrift geflüchtet.

„Die Beamten suchten sofort die nähere Umgebung ab und fanden die 55-Jährige kurze Zeit später in einer Garage des Hauses. Dort hatte sie sich hinter dem Tor versteckt“, erläuterte der Leiter der Mordkommission, Dirk Bommert. „Die augenscheinlich stark alkoholisierte Frau ließ sich ohne Widerstand festnehmen.“

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die 55-Jährige immer wieder mit ihrem Vater in Streit geraten sein soll. An diesem Tag sei dieser dann eskaliert.

„Die Beschuldigte soll ihrem Vater im Zuge des Streites mit einer Bohrmaschine mehrfach auf den Kopf geschlagen haben“, verdeutlicht Oberstaatsanwalt Dirk Ollech. „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter am Freitag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen die 55-jährige Beschuldigte.“ Sie befindet sich nun in Untersuchungshaft.