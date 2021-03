Keine Massenkundgebungen auf Marktplätzen, kaum Haustürbesuche: Im Superwahljahr ist vieles anders. Das macht sich auch vor den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg am 14. März bemerkbar. Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Stephanie Geise von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster forscht seit Jahren zum Thema Wahlkämpfe. Sie spricht im Interview mit unserem Redaktionsmitglied Stefan Biestmann über die Plakate-Flut und Online-Kampagnen in Corona-Zeiten. Wahlplakate feiern im Landtagswahlkampf im Südwesten eine regelrechte Renaissance. Einige Parteien setzen so viele Plakate ein wie noch nie. Ist das die richtige Strategie? Geise: Wahlplakate haben eine besonders hohe Reichweite. Sie hängen täglich 24 Stunden im öffentlichen Raum. Man sieht sie auf dem Weg zur Arbeit oder beim Warten an der Bushaltestelle.