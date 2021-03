Die Polizei sucht derzeit einen 76-jährigen, möglicherweise verwirrten und hilflosen Mann, der am Freitagnachmittag in der Nähe des Clemenshospitals verschwunden ist. Der Mann hatte kurz auf einer Bank Platz genommen. Als seine Begleitperson zurückkam, war der 76-Jährige nicht mehr an Ort und Stelle.

Die Polizei wurde um 15.55 Uhr um Hilfe gerufen. Mehrere Beamte sind rund um den Düesbergweg im Einsatz, auch ein Personenspürhund (Mantrailer) sucht den Vermissten.

Laut Polizeibericht ist der Mann 1,62 Meter groß und korpulent, er hat kurzes, graues, welliges Haar. Bekleidet ist er mit einer blauen Jeans und einer blauen Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei Münster entgegen ( 2750).