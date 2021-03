Der nächste Schritt zurück zur Normalität: In NRW sollen ab 15. März alle Schüler der weiterführenden Schulen zumindest tageweise in die Klassen zurückkehren. Geplant sei vorerst bis zu den Osterferien ein Unterricht bei halbierter Klassenstärke im Wechselmodus, erklärte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). „Kein Schüler soll länger als eine Woche ohne Präsenzunterricht sein.“ Es sollten in der Sekundarstufe I grundsätzlich konstante Lerngruppen gebildet werden.