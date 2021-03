2021 ist für die FH Münster ein besonderes Jahr: Die Fachhochschule wird 50 Jahre alt. Am 1. August 1971 wurde sie aus dem Zusammenschluss von staatlichen und privaten Bau- und Ingenieurschulen sowie Einrichtungen mit berufsbezogener Fachausbildung gegründet. Ihr 50-jähriges Bestehen würdigt die FH Münster mit einem digitalen Jubiläumsband. Ein Jahr lang sammelt ein Redaktionsteam Video-Grußworte von Persönlichkeiten, recherchiert und schreibt Geschichten, die sich mit den Ereignissen von 1971 bis heute befassen, und veröffentlicht alle Beiträge regelmäßig unter fhms.eu/­jubilaeum. Außerdem ziert ein großes Jubiläumsbanner das Fachhochschulzentrum an der Corrensstraße. Zwei weitere folgen im März – eins auf dem Leonardo-Campus, sichtbar von der Steinfurter Straße Richtung Münster, und eins auf dem Steinfurter Campus der Hochschule an der Stegerwaldstraße, teilt die FH mit.

„Das ist aber noch nicht alles“, sagt FH-Präsidentin Prof. Dr. Ute von Lojewski. „Unser Projektteam arbeitet an vielen Ideen, die wir in den nächsten Monaten umsetzen möchten.“ Eine davon: ein Jubiläumsfest am 30. September. An diesem Tag findet auch die feierliche Amtsübergabe von Prof. von Lojewski statt; sie ist seit 2008 Präsidentin der FH. „Wir hoffen natürlich sehr, dass uns die Corona-Pandemie keinen Strich durch die Rechnung macht und dieser besondere Tag in Präsenz stattfinden darf.“ Für den Fall der Fälle habe das Organisationsteam aber bereits einen Plan B in der Tasche.

Interessierte sind außerdem eingeladen, die Jubiläumsseite unter fhms.eu/­jubilaeum zu besuchen. Die digitale Jubiläumsseite werde kontinuierlich erweitert, berichtet die Fachhochschule weiter.