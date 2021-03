2018 wurde die letzte Steinkohle in der Bottroper Zeche Prosper-Haniel gefördert. Seitdem ist das Thema Bergbau Geschichte in Deutschland. Interessanterweise ist es aber ausgerechnet der Bergbau, der die entscheidende Technologie liefern soll, um die „Dekarbonisierung der Wärmeerzeugung“ in Münster zu sichern, wie es fachlich korrekt heißt.