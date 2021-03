Ab Montag (8. März) wird die Mensa am Ring am Coesfelder Kreuz wieder öffnen, zunächst ausschließlich mit Essen zum Mitnehmen. Eine Neuerung dabei ist die Umstellung auf Komponentenessen, wodurch eine bessere Preistransparenz für die Studierenden gewährleistet wird, heißt es in einer Mitteilung des Studierendenwerks.

Beim jetzt eingeführten „Komponentenessen“ werden im Gegensatz zum vorherigen Menü alle Komponenten einzeln angeboten. Zusätzlich biete das umgestellte Angebot eine noch ausgewogenere Auswahl für alle Ernährungsformen, da auch immer eine vegetarische und vegane Variante neben Fleisch oder Fisch angeboten wird.

Auch bei der Wahl der Beilagen kann je nach Geschmack entschieden werden. Hintergrund für diese Entscheidung sei neben einer besseren Angebotsauswahl auch die Preistransparenz für die Studierenden und die übrigen Gäste gewesen: „Wir wurden von den Studierenden oft gefragt, warum ein veganes oder vegetarisches Essen im Menü genauso viel kostet wie ein Essen mit Fleisch aus nachhaltigerer Tierhaltung. Mit dem neuen Angebot können wir nun jede Komponente individuell berechnen und zusätzlich vegetarisches und veganes Essen fördern“, so der kommissarische Geschäftsführer,Dr. Christoph Holtwisch.

Weitere Neuerungen sind ein Zehn-Wochen-Speiseplan unter Berücksichtigung der saisonalen Produkte.