Wenn es wärmer wird, verbringen die Menschen wieder mehr Zeit draußen in der Natur - vor allem jetzt in der Corona-Pandemie. Doch dort, im hohen Gras, im Gebüsch und an Waldrändern, lauert eine mögliche Gefahr: Zecken. Von März bis Oktober sind die Tiere besonders aktiv. Und obwohl sie nur wenige Millimeter groß sind, können sie dem menschlichen Körper einen erheblichen Schaden zufügen. Der Münsteraner Franz Bertram Voß hat das im vergangenen Jahr am eigenen Leib erfahren - ohne jedoch anfangs zu wissen, dass eine Zecke die Ursache war. Anfang März bekam der Lehrer Schmerzen in Rücken, Armen und Beinen. Die Schmerzen wurden innerhalb weniger Stunden so stark, dass er noch am Abend in die Notaufnahme des Uniklinikums Münster (UKM) fuhr. "Ich habe die ganze Nacht in der Notaufnahme verbracht", erzählt der 47-Jährige. Auch nach stundenlangen Untersuchungen gab es zunächst keine Gewissheit. Zecken können zahlreiche Krankheiten übertragen Zahlreiche neurologische Tests und ein unauffälliges Blutbild brachten die Neurologen um Prof. Dr.