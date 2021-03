Hier die Leere – dort die neuen Formate

Die Kultur steht still, Kongresse und Tagungen gehen, wenn überhaupt, digital über die Bühne. Neben Gastronomie, Touristik und Einzelhandel sind jene Branchen betroffen, die mit Kultur, Messen, Tagungen und Kongressen ihr Auskommen erzielen. Wir sprachen darüber mit der Geschäftsführerin des Messe und Congress Centrums Halle Münsterland, Dr. Ursula Paschke.

Was geht Ihnen nach einem Jahr Corona spontan durch den Kopf?

Ursula Paschke: Post Corona neue Veranstaltungen.

Sie schauen also, wie ich Ihrer knappen Antwort entnehme, nur nach vorne...

Paschke: Korrekt ...

Was sehen Sie da in näherer Zukunft?

Paschke: Ich sehe spannende Live-Veranstaltungen, die digital begleitet werden, ich sehe da generell eine neue Herangehensweise an Veranstaltungen. Eines der Themen, die mich umtreiben, ist etwa die Frage, wie wir Kongresse anbieten können, die über ein oder zwei Tage über ganz Deutschland vernetzt sind. Kongressteilnehmer fahren eben nicht mehr durch die Republik, sondern treffen sich mittels digitaler Kommunikationstechnik. Eine weitere Alternative nach den Corona-Erfahrungen wäre die nach dem Motto „Follow the sun“: Über die ganze Welt verteilt schließen sich Kongresse zusammen und entwickeln vor Ort Themen weiter. Live vor Ort sein und zugleich digital verbunden sein, darin steckt Kreativität!

Wenn ich Sie so reden höre, dann denken Sie also derzeit nicht vor allem an Rock- und Pop-Konzerte ...

Paschke: Die sind zurzeit ganz weit weg. Nach jetzigem Stand und aktueller Prognose können Konzerte erst wieder 2022 stattfinden. Aber hybride Kongresse zum Beispiel finden jetzt schon statt. Messen hingegen leben von der „Multisensorik“ und müssen daher live stattfinden. Bisher wurden diese wie der Handel behandelt. Deshalb gehen wir davon aus, dass ihre Durchführung unter Einhaltung bestimmter Auflagen bald wieder möglich ist.

Eine der letzten Messen war die Messe Art & Antik Münster rund um Aschermittwoch 2020. Dann gingen die Schotten runter. Für die Art & Antik sogar für immer. Wie kam das?

Paschke: Unsere Entscheidung hatte ganz spezifisch etwas mit der Art & Antik zu tun. Das Angebot entsprach nicht mehr unserem Qualitätsanspruch. Es fehlte letztlich auch an Kunden und Käufern.

Blicken wir jetzt noch einmal auf das bisherige Corona-Jahr seit März 2020. Was ist an Schaden im „Messe und Congress Centrum Halle Münsterland“ aufgelaufen?

Paschke: Das sind vier Schäden. Wirtschaftlich für das Messe- und Congress Centrum. Der zweite Schaden entstand für die Stadt Münster,weil die insbesondere mit Messen und Kongressen verbundenen wirtschaftlichen Folgeeffekte für die Stadt ausblieben. Mit dem „dritten Schaden“ bezeichne ich die Besorgnis, dass wir Agenturen, Konzertveranstalter und Dienstleister dauerhaft verlieren. Der vierte Schaden bezieht sich natürlich auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kurzarbeit. Auf die Tatsache, dass man sich so lange nicht gesehen hat. Dass wir uns nicht mit dem beschäftigen können, woran unser Herz hängt. Das tut mir sehr leid. Ich habe den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon so oft versprochen: „Wir trinken mal einen Wein zusammen!“

Lassen Sie das in diesen Lockdown-Tagen lieber...

Paschke: Ich wollte damit nur sagen: Der Teamspirit, den wir haben, der ist in dieser Form momentan nicht mehr da, das ist einfach so. Und das tut uns weh. Manchmal rufen mich Kolleginnen und Kollegen aus dem Mobilen Arbeiten an und sagen: „Kann ich nicht vorbeikommen? Ich möchte gerne mal wieder live kommunizieren und andere Gesichter sehen!“

Jetzt müssen wir aber doch einmal über Schäden sprechen, die sich in Zahlen niederschlagen ...

Paschke: 2020 haben wir eigentlich einen guten Start hingelegt. Dann kam nach zwei Monaten Corona. Für 2020 bedeutet das im Ergebnis 50 Prozent Umsatzminus. Auch 2021 werden wir von keiner Normalität ausgehen können und erwarten bis zu 62 Prozent Erlöseinbruch. Wir reden in konkreten Zahlen über 3,7 Millionen Euro Einbruch für 2020. Die Konzerte sind alle ausgefallen. Die „Simple Minds“ kommen, wie angekündigt, erst 2022. Manche Konzertveranstalter verharren noch in der Hoffnung auf das letzte Quartal 2021. Zurzeit sind sämtliche Tourplanungen schwierig. Wir verzeichneten 2020 etwa 69 Prozent weniger Besucher. Das sind über 400 000 Gäste weniger. Ein gravierender Einbruch.

Dürfen Sie mit Überbrückungsgeld rechnen?

Paschke: Die Überbrückungshilfen I bis III sind für uns als öffentliches Unternehmen nicht zugänglich. Wir gehen davon aus, dass wir November- und Dezemberhilfe erhalten. Dass wir dieses Geld bekommen, das sich am Umsatz der Referenzzeit des Vorjahres bemisst, ist für uns wichtig. Genaueres wissen wir derzeit aber noch nicht.

Hilft es Ihnen, dass Sie das Impfzentrum der Stadt beherbergen?

Paschke: Das Impfzen-trum hilft insofern, als wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort unterstützend tätig werden. Da gelangen wir wieder an unsere Kernkompetenz, weil wir dort zum Teil mitarbeiten können.

Wann geht es nun mit größeren Veranstaltungen bei Ihnen weiter?

Paschke: Ob die angekündigten und geplanten Kongresse laufen, wissen wir derzeit nicht. Wir entwickeln da auch neue Modelle: Die Zukunft heißt „Meet Hybrid“. Denn ein hybrider Kongress ist mehr als live, er verbindet die reale mit der virtuellen Welt. Live-Teilnehmer treffen hier auf viele digital zugeschaltete Teilnehmer, und auch einzelne Redner können online dazugeschaltet werden.

Was ist mit Konzerten, Kabarett und Comedy?

Paschke: Mit größeren Veranstaltungen in diesen Sparten rechne ich frühestens 2022. Vielleicht können etwas kleinere Formate in kleineren Räumen schon eher starten. Aber bedenken Sie bitte: Der Kartenverkauf ist momentan sehr zurückhaltend. Die Verunsicherung, ob die gebuchte Veranstaltung tatsächlich stattfindet, ist momentan einfach hoch.

Was benötigen Sie jetzt am dringendsten?

Paschke: Wir brauchen tatsächlich eine klare Perspektive, selbst wenn es nur einelangfristige Perspektivewäre. Wir müssen einfach planen können.

Müssen Sie künftig neue Märkte erschließen, muss sich die Ausrichtung ändern?

Paschke: Wir werden nie wieder einfach so an 2019 anknüpfen können. Zunächst einmal bieten wir Raum für Veranstaltungen. Dieser Raum wird sich verändern. Wir müssen sozusagen angesichts neuer Anforderungen den passenden Raum vorhalten. Die Veranstalter denken zurzeit über ihre Formate nach. Sie brauchen hier etwas mehr, dort etwas weniger Raum. Sie sagen auch: In Zukunft muss „Live“ ein Erlebnis sein, da muss man was mitnehmen können. Einfach nur ein Redner am Pult – das war gestern. Bei einem Live-Ereignis muss ein Mehrwert vorhanden sein. Bei einem Konzert also zum Beispiel das Kribbeln, die Gänsehaut, das Nah-Erlebnis, der Austausch mit anderen Gästen, das Gemeinschaftsgefühl.

Früher kamen auch schon mal Fernsehshows zur Aufzeichnung nach Münster...

Paschke: Das ist aber schon lange her. Carmen Nebel und Florian Silbereisen, die sind schon noch mal auf Tour. Aber für Live-Sendungen wird man nicht mehr nachgefragt. Das ist für die Sender auch eine Kostenfrage. Und die Anforderungen sind ins Unerfüllbare gestiegen. Bei „Wetten, dass..?“ zum Beispiel war zuletzt Gigantomanie im Spiel. Die wollten Lasten an die Decke hängen, das war bei uns gar nicht mehr möglich.

Was und für wen wird das Messe und Congress Centrum Halle Münsterland zukünftig Programm bieten?

Paschke: Wir bieten auch weiterhin Raum für alle Veranstaltungsarten. Seien es Kongresse, Messen, Konzerte, Shows und andere Events. Das ist auch unser Auftrag.

Wie wird sich denn das Angebot an Comedyveranstaltungen und Konzerten entwickeln?

Paschke: Die Comedians hatten bei uns vor der Pandemie Hochkonjunktur. Ob das so bleibt und alle langfristig am Markt bleiben, ist offen. Und ob am Ende des Tages der Besucher bereit ist, die Summe X für eine Konzertkarte zu zahlen, hängt davon ab, wie viel Emotion und Erlebnis er mitnehmen wird. Ich erinnere mich da auch gerne an die „Ehrlich Brothers“, die ein unglaubliches technisches Equipment mitbringen und bei den Eintrittskarten in einem höheren Preissegment liegen. Aber sie haben ihre Fangemeinde, und die geht beim Eintrittspreis freudig mit. Der Grad an Identifikation und Begeisterung ist bei den Fans sehr individuell. Das ist wie bei Fußballfans. Das wird bleiben.

Kultur kann wie Fußball ein festes Ritual sein, auf das man nicht verzichten möchte ...

Paschke: Das ist durchaus möglich. Man kann sich, obwohl man früher vielleicht Fan einer bestimmen Pop-Gruppe gewesen ist, „entlieben“. Aber die großen Publikumsveranstaltungen, Konzerte, Zaubershows, Comedians, das wird bleiben! Für uns ist es zugleich wichtig, dass wir nicht immer nur als „Halle Münsterland“ wahrgenommen werden. Wir sind eben zu allererst ein „Messe und Congress Centrum“ und bieten Räume für ganz unterschiedliche Ereignisse an, bei denen Menschen zusammenkommen.

Was halten Sie von den Musik-Campus-Plänen in Münster?

Paschke: Ich bin da in einem guten Austausch mit Universitätsrektor Prof. Johannes Wessels. Wir sind uns einig, dass wir uns eher ergänzen, als dass wir in einen Wettbewerb treten. Alle sind in dieser Hinsicht auf Synergie aus. In Bezug auf die Musik in Münster fehlt spezifischer Raum, den man gezielt nutzen kann.

Wie bewerten Sie die derzeitige Situation?

Ursula Paschke: Wir sind jetzt natürlich alle ungeduldig. Wir sehen mit dem Impfstoff ein Lichtlein am Ende des Tunnels. Das weckt Vorfreude auf ein Ende des Ausnahmezustands. Aber wir müssen bei aller Ungeduld dennoch geduldig sein.