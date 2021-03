Polizei stellt Strafanzeige wegen Bedrohung

Ein Videoschnipsel hat am Tag nach der Autokorso-Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen für Aufsehen gesorgt. In der sechs­sekündigen Sequenz ist zu sehen, wie ein Motorradpolizist am Theater einen Gegendemonstranten, der sein Fahrrad rückwärts in dessen Weg schiebt, wegdrückt, sodass dieser hinfällt.

Mehrere Personen und linke Gruppierungen warfen der Polizei im Internet wegen dieser, aber auch anderer Vorfälle ein unverhältnismäßig hartes Eingreifen vor. Die Polizei habe den Gegenprotest gewaltvoll kriminalisiert, schrieb etwa die linksradikale Gruppe Eklat Münster auf Twitter.

Handeln des Beamten wird geprüft

Die Polizei kündigte an, die Einsatzsituation, die auszugsweise in dem Video zu sehen ist, und das Handeln des Beamten zu prüfen und zu bewerten, wie Jan Schabacker, Leiter der Pressestelle der Polizei Münster, auf Anfrage mitteilte. Schabacker wies darauf hin, dass die Videosequenz im Kontext betrachtet werden müsse.

Weil nach Polizeiangaben rund 80 Gegendemonstranten – die Gegendemonstration war nicht angemeldet – den wiederum angemeldeten Autokorso mehrfach blockiert hatten, habe man „einfache körperliche Gewalt“ anwenden müssen, um das Recht auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten, so Schabacker. Anzeigen gegen die Polizei lägen nicht vor.

Teilnehmer drohte, Waffe zu holen

Die Polizei wiederum hat Anzeige gestellt. Und zwar gegen einen Autokorso-Teilnehmer, der damit gedroht haben soll, eine Waffe holen zu können.

Bereits vor Ort hatten Polizisten das Auto des Mannes nach Waffen durchsucht und seine Personalien aufgenommen. Ob die Polizei weitere Maßnahmen gegen den Mann in die Wege leiten werde, hänge von den Ermittlungen ab, so Schabacker.