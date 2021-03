Holztische, Stehtische, Plexiglaswände, Stühle, kleine Regale, Servierwagen, Hocker: allesamt als Barriere vor dem Eingang drapiert, damit niemand direkt in den Laden spazieren kann. Die münsterischen Einzelhändler dürfen wieder öffnen – allerdings nur für jene Kunden, die zuvor einen Termin vereinbart haben. Eingangskontrolle statt weit geöffneter Ladentüren, Kontaktspeicherung wie in der Gastronomie, Maskenpflicht sowieso. Und doch überwiegt die Freude in der im Vergleich zum strengen Lockdown durchaus belebten Innenstadt. „Es läuft sehr gut. Viele Kunden haben vorher angerufen oder online einen Termin vereinbart“, erzählt Tina Siegel, Verkaufsleiterin bei Petzold am Prinzipalmarkt. Auch nebenan, bei Appelrath-Cüpper, zeigt man sich zufrieden. „Ich habe mit weniger Kunden gerechnet“, berichtet Filialleiterin Kerstin Dobischok. Im Vorfeld habe es bereits viele Terminbuchungen gegeben, auch für die komplette Woche.