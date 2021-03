Am Dienstag um 11 Uhr soll am Landgericht das Urteil gegen den 27-jährigen Aachener Yunus C. verkündet werden, dem mehrfacher schwerer sexueller Missbrauch von Kindern an verschiedenen Orten vorgeworfen wird. Darunter ist auch der Ziehsohn des im Hauptprozess angeklagten IT-Technikers aus Münster.

Die Staatsanwaltschaft hatte am vorletzten Prozesstag zehn Jahre und acht Monate Haft für den 27-Jährigen gefordert. Erstmals sprach sich die Anklage in dem Komplex auch für eine anschließende Sicherungsverwahrung aus. Die Verteidigung stellte in ihrem Plädoyer keinen Antrag zur Strafhöhe, lehnte aber die Sicherungsverwahrung ab. Sie dient dazu, die Allgemeinheit vor gefährlichen Tätern auch nach Verbüßung der eigentlichen Strafhaft zu schützen.

Weitere Prozesse - wie gegen den IT-Techniker Adrian V., der als Haupttäter gilt, und weitere Angeklagte - sind am Landgericht Münster anhängig. Hier werden Urteile erst im Frühjahr erwartet. Yunus C. hatte im Hauptverfahren ausgesagt, dass Carina V. von den Missbrauchstaten ihres Sohnes gewusst haben soll.