Das Landgericht Münster hat am Dienstag ein weiteres Urteil im Missbrauchsfall Münster gesprochen. Der 27-jährige Yunus C. aus Aachen wurde zu neun Jahren Haft ohne Sicherungsverwahrung verurteilt. Ihm werden insgesamt 21 Missbrauchstaten zur Last gelegt, in 13 Fällen handelt es sich um schweren sexuellen Missbrauch von Kindern, teils in Tateinheit mit dem Herstellen kinderpornografischer Schriften. Yunus C. zeigte sich vor Gericht geständig. Insgesamt wurden vier Kinder Opfer des sexuellen Missbrauchs. Darunter ist auch der Ziehsohn des mutmaßlichen Haupttäters Adrian V. aus Münster.

Die Staatsanwaltschaft hatte am vorletzten Prozesstag zehn Jahre und acht Monate Haft für den 27-Jährigen gefordert. Erstmals sprach sich die Anklage in dem Komplex auch für eine anschließende Sicherungsverwahrung aus. Die Verteidigung stellte in ihrem Plädoyer keinen Antrag zur Strafhöhe, lehnte aber die Sicherungsverwahrung ab. Sie dient dazu, die Allgemeinheit vor gefährlichen Tätern auch nach Verbüßung der eigentlichen Strafhaft zu schützen.

Weitere Prozesse - wie gegen den IT-Techniker Adrian V., der als Haupttäter gilt, und weitere Angeklagte - sind am Landgericht Münster anhängig. Hier werden Urteile erst im Frühjahr erwartet. Yunus C. hatte im Hauptverfahren ausgesagt, dass Carina V. von den Missbrauchstaten ihres Sohnes gewusst haben soll.