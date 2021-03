Bislang 79 Infektionen mit der britischen Mutation bestätigt

Das Gesundheitsamt in Münster hat am Dienstag neun bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Gleichzeitig hat es zehn weitere Gesundmeldungen gegeben. Damit sind aktuell 223 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Virus infiziert. Nach Angaben der Stadt wurde in 79 Fällen bislang die britische Virus-Mutation nachgewiesen.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Münster insgesamt 5623 Corona-Fälle registriert. Davon sind mittlerweile 5299 Menschen wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle blieb am Dienstag unverändert. 101 Menschen sind an oder mit Corona gestorben. Aktuell befinden sich derzeit 525 Personen als Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne.

Inzidenzwert liegt bei 43,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche angibt, ist in Münster nach einem Anstieg am Wochenende wieder leicht gesunken. Der Wert liegt nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit bei 43,8 (-1,9).

In den Krankenhäusern in Münster werden nach Angaben der Stadt aktuell 20 Covid-19-Patienten behandelt, fünf davon auf Intensivstationen. Zwei Menschen müssen künstlich beatmet werden.