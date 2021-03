Was für eine Bombe gehalten wurde, war in Wahrheit ein Metallrohr. Das haben die Arbeiten der Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Arnsberg ergeben. Auf einem Baugrundstück im Bereich Gustav-Stresemann-Weg wurde ein Blindgänger im Erdreich vermutet. Der Verdachtspunkt wurde am Dienstagvormittag freigelegt.

Wäre ein Blindgänger entdeckt worden, hätten dafür Teilbereiche der Straßen An den Loddenbüschen, Martin-Luther-King-Weg und Gustav-Stresemann-Weg für Anlieger und Gewerbe wie auch für Verkehrsteilnehmer gesperrt werden müssen.