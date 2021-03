Die Abfalltonne neben der Bank an der Promenade fasst 50 Liter. Das reicht nicht annähernd für all das, was von Passanten hineingestopft wird. Nämlich nicht nur der kleine Handabfall, für den sie ursprünglich aufgestellt wurde, also Kleinkram von Kaugummi bis Taschentuch. Sondern Flaschen, Pizzakartons, Hausmüllbeutel samt Inhalt – und nicht zuletzt Unmengen von Einweggeschirr und -besteck.