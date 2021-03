Der „Medium Buchmarkt“ am Rosenplatz ist eine Institution: Seit 36 Jahren lockt er Buch- und Vinylfreunde an – mit einem Angebot, das es so kein zweites Mal in Münster und der Region gibt. Auf den Auslagetischen stapeln sich preisreduzierte Bücher auf Deutsch und Englisch, in den Regalen stehen ausgefallene Kunst-, Design- und Gartenbücher, in einem Extraraum befindet sich die – wie die Betreiber Annette und Friedrich Bitzhenner versichern – größte Musikbuchabteilung Deutschlands. Die Stammkundschaft, die sie sich im Laufe der Jahre erarbeitet haben, muss sich allerdings schon bald eine neue Bezugsquelle suchen: Ostern wird „Medium“ seine Pforten schließen – für immer.