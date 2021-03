Das E-Bike als Unfallrisiko

Häufigste Ursache bei Unfällen zwischen Radlern und Kraftfahrzeugen sind Fehler beim Rechtsabbiegen. Die Polizei will daher mit der Stadt die Umsetzung des sogenannten Separierungskonzeptes vorantreiben: An rund 100 Kreuzungen mit großem Gefahrenpotenzial sollen die Ampelschaltungen so getrennt werden, dass eine gefährliche Situation nur dann entstehen kann, wenn ein Verkehrsteilnehmer bei Rot fährt. An 20 Kreuzungen sei die Separierung bereits umgesetzt worden, so André Niewöhner (Direktion Verkehr). Dort habe es seitdem keinen Abbiegeunfall mehr gegeben.