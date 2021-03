So ändern sich die Zeiten: Noch in der Februar-Sitzung der Bezirksvertretung Mitte weigerte sich das Ratsbündnis aus Grünen, SPD und Volt, über den Vorschlag der Stadtverwaltung für ein „integriertes Parkraumkonzept“ zu beraten. Zu groß war bei Grünen, SPD und Volt die Befürchtung, die neue verkehrspolitische Ausrichtung der Rathausmehrheit werde nicht berücksichtigt. Bei der Wiedervorlage des Papiers am Dienstagabend indes wurde es auch gleich beschlossen.