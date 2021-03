Am Mittwoch waren 19 Prozent des Jahres vorbei – statistisch gesehen fangen Frauen im Vergleich zu Männern erst jetzt mit ihrem Jahresverdienst an. Denn der Durchschnittslohn von Frauen war 2020 laut des Statistischen Bundesamts 19 Prozent geringer als jener der Männer. Darauf macht der „Equal Pay Day“ aufmerksam, der Tag der gleichen Bezahlung.

„Das Motto dieses Jahres lautet ‚Game Changer‘. Wir wollen das unfaire Spiel der ungleichen Löhne beenden“, sagt Renate Göttling vom Business and Professional Women Club Münster (BPW). Der Wirtschaftsclub führt den Equal Pay Day in Münster gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Münsterscher Frauenorganisationen (AMF) schon seit mehreren Jahren durch. Mittlerweile, sagt Göttling, sei das Thema der ungleichen Löhne in der Mitte der Gesellschaft angekommen. „Heute spricht alle Welt darüber“, sagt auch Marianne Hopmann, zweite Vorsitzende der AMF. Dennoch sei bisher zu wenig passiert. Vor 15 Jahren sei der Lohnunterschied zwar noch deutlich höher gewesen. „Vier Prozent haben wir geschafft“, so Hopmann. Doch Göttling fasst zusammen: „Unsere Vision ist die gleiche Teilhabe am Berufs- und Familienleben“. Sie würde am liebsten sofort eine Quote für Frauen in Führungspositionen einführen. „Frühere Frauenberufe“, etwa in der Pflege oder Kindererziehung“ müssten zudem besser bezahlt werden.

Ziel: Lohngleichheit und gleiche Teilhabe

Außerdem seien die Männer gefordert, gerade im Familienalltag, mehr mitzuhelfen, fordert Göttling. „Die Belastung für Frauen ist besonders in der Pandemie sehr groß“, sagt sie und betont, Mütter würden sich aktuell mehr als Väter um Homeschooling und die Kinderbetreuung kümmern.

Hopmann hingegen ist zuversichtlich, dass sich die Situation in der Zukunft verbessern wird: „Junge Männer helfen mehr mit und sind auf einem guten Weg.“