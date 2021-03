Duplizität der Ereignisse: An der Hüfferstraße gibt es nicht nur das Heinrich-Piepmeyer-Haus, sondern eine weitere Kita in dem Neubau an der Ecke Hüfferstraße / Himmelreichallee. Für die Verkehrsführung hat das Auswirkungen, denn in Ergänzung zu der Tempo-30-Regelung zum Schutz der ersten Kita plant die Stadt Münster jetzt eine zweite Tempo-30-Regelung zum Schutz der neuen Kita.

Wie Andreas Lembeck, zuständig bei der Stadt Münster für die Geschäftsführung der Bezirksvertretung Münster, am Dienstagabend in der Sitzung dieses Gremiums erläuterte, werden beide Tempo-30-Bereiche ineinander übergehen. Faktisch ist damit künftig fast die gesamte Straße verkehrsberuhigt.

Vermehrte Geschwindigkeitsreduzierungen

Grundsätzlich ist die Regelung in Münster so, dass in Wohngebieten Tempo 30 oder Schrittgeschwindigkeit gilt, während auf den Straßen, die den Verkehr bündeln sollen, Tempo 50 gilt. Die früheren Tempo-70-Regelungen auf den Ausfallstraßen wurden weitgehend aufgehoben. Der Umstand, dass in den vergangenen Jahren zunehmend Tempo-30-Regelungen auch außerhalb der Wohngebiete umgesetzt wurden, hat zwei Gründe. Zum einen beantragen immer mehr anspruchsberechtigte Institutionen wie Schulen, Altenheime, Krankenhäuser oder auch Kitas eine Geschwindigkeitsreduzierung vor ihrer Tür. Jüngst machte zum Beispiel das Herz-Jesu-Krankenhaus an der belebten Westfalenstraße in Hiltrup davon Gebrauch.

Zum anderen wurde im Zuge des Lärmaktionsplanes auf verschiedenen Straßen die erlaubte Geschwindigkeit reduziert , so zum Beispiel auf der Moltkestraße.