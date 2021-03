Münster -

Von Ralf Repöhler

Eigentlich würde sich auf dem Schlossplatz in diesen Tagen das Riesenrad drehen. Doch der Send ist abgesagt - zum vierten Mal hintereinander. Die Schausteller sind in Existenznot. Und auch das Alternativkonzept hängt an den Corona-Infektionszahlen.