Drei Unbekannte haben am Donnerstagabend zwei 34 und 35 Jahre alte Männer an der Herwarthstraße überfallen. Der 34-Jährige und der 35-Jährige waren laut einer Mitteilung der Polizei um 22.40 Uhr in Höhe des Parkhauses Engelenschanze unterwegs, als sie von den unbekannten Tätern angegriffen, geschlagen und auf dem Boden liegend getreten wurden.

Der Fahrer eines Taxis beobachtete den Vorfall, fuhr auf die Gruppe zu und hupte. Daraufhin rannten die drei Unbekannten nach Angaben der Polizei in Richtung Engelenschanze davon. Die Opfer zogen sich durch den Angriff Verletzungen am Kopf und den Händen zu. Später stellte der 35-Jährige zudem fest, dass sein Handy nicht mehr in seiner Hosentasche war.

Polizei bittet um Hinweise

"Nach Angaben der Geschädigten und des Taxifahrers handelt es sich bei den Tätern um drei Männer mit nordafrikanischem Erscheinungsbild", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Unbekannten seien etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß. Ein Täter trug einen roten Jogginganzug. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.