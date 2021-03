123 Infektionen mit britischer Virus-Mutation bekannt

Die Infektionszahlen in Münster sind auch am Freitag weiter angestiegen. Nach Angaben der Stadt sind aktuell 256 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl ist in den vergangenen Tagen stetig angestiegen. Laut einer städtischen Mitteilung wurden außerdem bislang insgesamt 123 Infektionen mit der britischen Virus-Mutation nachgewiesen. 88 Personen, die damit infiziert waren, sind mittlerweile wieder genesen.

Am Freitag wurden 27 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Zudem gab es 18 weitere Gesundmeldungen. Es befinden sich zurzeit 501 Personen als Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert: 101 Menschen sind in Münster bislang im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

23 Covid-Patienten im Krankenhaus

Seit Beginn der Pandemie hat es in Münster insgesamt 5709 Corona-Fälle gegeben. 5352 Menschen sind mittlerweile wieder genesen. In den Krankenhäusern in der Stadt werden derzeit 23 Covid-Patienten behandelt, vier von ihnen auf Intensivstationen. Drei Patienten müssen künstlich beatmet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Münster weiter unter 50. Das Landeszentrum Gesundheit gab am Freitag einen Wert von 43,8 an, im Vergleich zu Vortag ist er somit gesunken (-3,5).