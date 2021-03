Die Bilder entdeckten Anne Schilgen und Rainer Krümpelmann, als sie vor über 25 Jahren ihr Zuhause renovierten. Das Ehepaar hatte die Altbauwohnung im Kreuzviertel kurz zuvor erworben – und weil Rainer Krümpelmann handwerklich was auf dem Kasten hat, legte er selbst Hand an. Was da hinter Tapete, Plafond und Spachtelmasse zum Vorschein kam, verblüffte die beiden nicht wenig: üppiger Stuck an hoher Decke. Und im Eingangszimmer fand sich an der hohen Wand weitläufige Wandmalerei, al fresco auf den Putz aufgetragen: Engelchen, Blumen, Bänder, eine Landschaft – schön, das Ganze! Anne Schilgen und Rainer Krümpelmann merkten sofort: Das ist erhaltenswert. Frühere Eigentümer hatten mit den Fresken offenbar nichts anfangen können: Elektrokabel waren lieblos hindurchgelegt, die Wand anschließend tapeziert worden. Die beiden brachten die Bilder so gut es ging zum Vorschein, ließen ihnen alle Lücken und Beschädigungen – und erfreuen sich seitdem daran.