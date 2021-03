Die politische Willensbildung ist abgeschlossen, in der Ratssitzung am kommenden Mittwoch folgt der Beschluss: Die Stadt Münster wird Grundstücke im Wert von 50 Millionen Euro an ihr Tochterunternehmen Wohn- und Stadtbau übertragen, um die umfangreiche Bautätigkeit noch einmal auszudehnen. Die finanziellen Auswirkungen dieses Deals wurden in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses ausgiebig diskutiert. CDU und FDP sehen eher die Risiken, das Ratsbündnis aus Grünen, SPD und Volt sowie Linke und ÖDP sehen die Vorteile. Wie auch immer man diesen Vorgang bewertet, eines kann man zur Beruhigung der Öffentlichkeit festhalten: Bauland ist in Münster ein knappes Gut – und hat einen entsprechend hohen Wert. Nüchtern betrachtet verschenkt die Stadt Münster Teile ihres Vermögens an ein Unternehmen, das ihr gehört.