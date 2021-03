Münster -

Wo gibt es so etwas heute noch in Münster? Beim Skatturnier mit 5000 Teilnehmern – darunter eine Frau, die am Ende Zweite wird – wird drinnen geraucht, was das Zeug hält. Das gibt es nirgendwo mehr – außer im Stadtmuseum. Dort nimmt die kostenlose Fotoausstellung „Münster 1971“ ihre Besucher mit auf eine spannende Zeitreise.