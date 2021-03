Das Impfen ist gleichzeitig die große Hoffnung auf ein Ende der Pandemie und ein stetiger Zankapfel. Dr. Hendrik Oen, Hausarzt und Bezirksstellenleiter Münster der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, die auch die Impfzentren mitorganisiert, freut sich, dass nun in absehbarer Zeit in den Hausarztpraxen gegen das Coronavirus geimpft werden kann, wie er im Gespräch mit unserer Redakteurin Karin Völker sagt. Die Bundesregierung hat die Impfungen in den Hausarztpraxen ab dem 19. April empfohlen, wann können Sie und Ihre Kollegen in den Praxen starten? Oen: In NRW dürfen die Hausärzte schon am 29. März beginnen, allerdings nur mit ihren chronisch kranken Patienten, die so immobil sind, dass sie nicht ins Impfzentrum kommen können. Ab dem 19. April sollen wir Hausärzte dann auch in größerem Stil impfen. Hätten Sie lieber eher angefangen? Oen: Ja und nein.