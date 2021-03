Münsters Inzidenz liegt seit Tagen konstant über 40; der Wert ist in den vergangenen drei Wochen stetig von unter 20 angestiegen. Grund ist laut Corona-Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer die britische Virusvariante, die sich schneller als das Ursprungsvirus verbreitet und in jedem zweiten Fall nachgewiesen wird. Die Stadt sprach am Freitag von 123 Infektionen mit der Mutation.