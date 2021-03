Nach dem tragischen Unfall auf dem Kölner Ring werden landesweit die Lärmschutzwände an Autobahnen und Bundesstraßen auf ihre Standfestigkeit hin überprüft. Am Samstag wurden auch die Wandelemente an der Umgehungsstraße B 51 gecheckt, dafür musste die Auffahrt von der Hammer Straße auf die Umgehungsstraße in Richtung Autobahn komplett gesperrt werden. Die Prüfarbeiten werden an anderen Stellen entlang der B 51 noch bis zum Ende der Woche fortgesetzt.