Die Sonderausstellung „Wildlife Photographer of the Year“ im Westfälischen Pferdemuseum im Allwetterzoo nach dem Lockdown wird bis zum 1. August 2021 verlängert. „Mit der Wiedereröffnung ist nun erstmals auch unsere aktuelle und beliebte Sonderausstellung ,Wildlife Photographer of the Year‘ für unsere Besucher zu sehen“, freut sich Museumsleiterin Sybill Ebers. Seit 28. November, dem geplanten Eröffnungstermin, steht die Ausstellung fix und fertig aufgebaut in den Startlöchern – und hatte bisher kein Publikum. Ursprünglich sollten die spektakulären Fotos nur bis zum 5. April zu sehen sein, jetzt wird die Ausstellungsdauer erheblich verlängert.

Londoner Museum stimmt Verlängerung zu

„Wir haben Glück im Unglück. Wir konnten mit dem Londoner Natural History Museum verhandeln, dass die Ausstellung bis zum 1. August 2021 ohne Mehrkosten verlängert wird. Das sind sogar zwei Wochen länger als vertraglich vereinbart“, berichtet Ebers. „Damit geht es uns besser, als manch anderen Museen, deren geplanten Sonderausstellungen für die Lockdown-Zeit weder gezeigt noch verlängert werden konnten.“ Da das geplante Rahmenprogramm zur Ausstellung aufgrund der Corona-Auflage bis auf Weiteres verschoben werden muss, bietet das Pferdemuseum ab sofort digitale Einblicke in die Ausstellung und stellt nach und nach insgesamt zehn Fotos in kurzen Videosequenzen auf YouTube vor. Informationen zu den Einlassbedingungen und Corona-Regeln im Museum und Allwetterzoo unter www.pferdemuseum.de und www.allwetterzoo.de.